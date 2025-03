Homem morre atropelado por caminhão dentro da Ceasaminas, em Contagem

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 40 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão dentro da Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (31/3).

A dinâmica do acidente ainda não foi informada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa debaixo do veículo de carga.

No local, o médico de uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Devido ao impacto do atropelamento, a vítima teve fratura exposta nas pernas e traumatismo cranioencefálico.

A Polícia Militar também foi acionada e, após a constatação da morte ficou no local aguardando a perícia da Polícia Civil.

