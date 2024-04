O aterro recebe o que é coletado pelo sistema de limpeza urbana do município e o proveniente de geradores em alta escala (comerciais, industriais e prestadores de serviços) com características domiciliares e comerciais.

A Prefeitura de Contagem relatou que há meses vem notificando a Ceasa Minas por estar irregular diante da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), prevista na Lei 12.305/2010.

Segundo nota do executivo municipal, a cooperativa, que destina ao aterro sanitário de Contagem cerca de 30 toneladas por dia, teve o despejo de resíduos suspenso após o vencimento do prazo de 90 dias para o envio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

A notificação com estabelecimento do tempo limite foi enviada em 12 de dezembro do ano passado e, segundo a prefeitura, apesar de duas reiterações, a Ceasa não se manifestou.

A análise do plano de gerenciamento, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, permite que a prefeitura acompanhe o processo de “geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final” adotado por grandes geradores de resíduos, como a Ceasa.



Marília Campos, prefeita do município, diz que a vida útil do aterro sanitário, prevista para 2019, foi ampliada em quase 10 anos após muitos investimentos e, por isso, “hoje a política da prefeitura é clara: nós temos que reduzir os resíduos colocados ali no aterro.”

Com esse objetivo, o executivo municipal tem adotado uma política de ampliação da coleta seletiva e de exigência do cumprimento da legislação que prevê “o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.”



Diante da suspensão, a prefeitura reitera que se a Ceasa Minas escolher um novo destino ambientalmente correto para os resíduos produzidos deve informar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semad).

A reportagem procurou a Ceasa Minas para pedir um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.



*Estagiária sob supervisão do subeditora Fernanda Borges