Denúncia anônima leva à prisão de cinco suspeitos de tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu cinco suspeitos de tráfico de drogas que agiam no Bairro Alvorada, em Guanhães, no Vale do Rio Doce. Com eles foram apreendidos 256 pedras de crack, seis papelotes de cocaína, três pacotes de maconha e um comprimido de ecstasy.

Os policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que pessoas de outras cidades estavam fomentando o tráfico de drogas em Guanhães, na área conhecida como “Muralha”.

Diante das informações, a Polícia Militar montou uma operação nesse final de semana e foi até a residência que tinha sido denunciada. Enquanto um deles bateu à porta, um grupo fez o cerco da residência e viu quando dois homens saltaram o muro dos fundos da residência. Eles foram perseguidos e presos. Um deles tinha uma grande quantidade de drogas em um dos bolsos.

Em seguida, os policiais entraram na casa, onde encontraram mais drogas e prenderam outros três homens. Todos os suspeitos foram levados, com as drogas, para a Delegacia de Guanhães.

Durante a operação também foram apreendidos R$ 400,35 em dinheiro, vários celulares, cinco relógios, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, uma faca com resquícios de droga e 13 pinos vazios de cocaína.