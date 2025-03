Operação da PM prende traficante e encontra 250 quilos de maconha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação da Polícia Militar, neste sábado (29/3), em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, Minas Gerais, resultou na apreensão de 250 quilos de maconha, e na prisão de um traficante, de 32 anos.

A operação foi realizada visando coibir os crimes violentos e o tráfico de drogas. Nas diligências, os policiais identificaram um local utilizado como depósito de drogas, na Rua Esmeralda, no Residencial Paraíso.

O local, segundo informações dos militares, funcionava como ponto de distribuição para outras cidades do Vale do Aço.

Ao prender o traficante, os policiais apreenderam um revólver, calibre 38, marca Rexio, uma balança de precisão e cartuchos calibre 38. O traficante e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Ipatinga.

