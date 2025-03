MG: suspeito de tráfico troca tiros com polícia e é preso

Um homem de 23 anos foi preso em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas Gerais, após trocar tiros com policiais civis durante uma operação. Segundo a corporação (PCMG), ele carregava mais de mil pinos de cocaína e crack, além de um revólver e mais de R$ 4 mil em dinheiro.

A prisão aconteceu nessa quinta-feira (27/3), no momento em que os agentes cumpriam um mandado na casa do suspeito no Bairro Ana Carolina. Ao perceber a chegada da polícia, ele reagiu atirando, e os policiais revidaram. Apesar do confronto, o homem foi contido sem ferimentos e preso em flagrante.

No local, os agentes apreenderam 1.040 pinos de cocaína, 1.260 pedras de crack, 280 buchas de maconha, 310 comprimidos de ecstasy e 41 tabletes de maconha. Também foram encontrados uma balança de precisão, celulares, um revólver calibre .38 com numeração raspada, 12 munições e dinheiro em espécie.

Segundo a polícia, as investigações apontaram que o suspeito integrava uma organização criminosa com atuação nos bairros Ana Carolina e Novo Horizonte. Além do tráfico de drogas, ele estaria envolvido em crimes como tortura, corrupção de menores e posse ilegal de armas.

A investigação começou em janeiro, quando dois homens, de 22 e 26 anos, foram detidos e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Eles são suspeitos de torturar uma pessoa acusada de repassar informações sobre o tráfico para uma facção rival. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida pela Polícia Militar.

Na época, a polícia já havia apreendido drogas, rádios comunicadores, algemas e armas. Com o avanço das investigações, outros dois suspeitos foram identificados e se tornaram alvos da operação desta quinta. O caso segue em apuração para localizar outros integrantes do grupo.