Briga entre irmãos termina em morte após noite de bebedeira em Minas

O que começou como uma noite de bebedeira entre irmãos terminou em tragédia na manhã desta sexta-feira (28/3) em Bambuí, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Durante uma discussão, um homem de 33 anos foi esfaqueado pelo próprio irmão, de 31.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h16 para atender a ocorrência na Rua Olímpio Veloso, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. No local, encontrou a vítima caída no chão, inconsciente e com intenso sangramento.

Ao acordar, mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu informar que o autor da agressão era seu próprio irmão. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, no Centro da cidade, mas chegou à unidade sem vida. O médico de plantão constatou a morte causada por uma perfuração no pulmão.

Enquanto a polícia atendia à ocorrência, testemunhas apontaram que o suspeito estava na esquina da rua. Ao notar a chegada dos agentes, ele acenou e confessou o crime. Foi preso em flagrante e apresentava escoriações nos joelhos e pernas.

No depoimento à polícia, o autor relatou que os dois estavam bebendo juntos desde a noite anterior, por volta das 21h. Em determinado momento, a vítima teria saído para buscar drogas, e uma discussão começou logo depois.

O suspeito afirmou que o irmão pegou uma foice, o que gerou o conflito. A briga escalou quando a vítima teria ido até a cozinha e retornado com uma faca. "Você precisa parar com essas drogas", teria dito o autor antes de ser atingido no braço. Ele tomou a faca do irmão e desferiu um golpe no peito da vítima.

Após o ataque, o suspeito disse ter ido até o quarto buscar sua chave, enquanto a vítima correu para dentro da casa. Ele ainda relatou que escondeu a foice debaixo do colchão e jogou a faca na casa vizinha antes de ser abordado pela polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.