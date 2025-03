Corpo é encontrado com marcas de tiros e facadas no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de um homem, com marcas de tiros e facadas no peito e na cabeça, foi encontrado na Rua Isolina Pires, em Resplendor, no Vale do Rio Doce. A vítima foi identificada como Leonardo Anselmo de Freitas, de 47 anos. A via em que o corpo se encontrava é sem saída e possui uma 'boca de fumo', um ponto de venda de drogas.

Segundo o Boletim de Ocorrências, o telefone do posto policial tocou e do outro lado da linha, uma pessoa denunciava que um homem gritava na rua, tinha uma faca nas mãos e estava se mutilando. O denunciante contou, também, que entrou em casa para chamar a PM, quando escutou tiros.

A perícia foi chamada e o corpo teve de ser recolhido para exames mais detalhados. Os peritos não souberam precisar, naquele momento, se a vítima teria morrido em função das facadas ou dos tiros.

Nenhum dos moradores da rua disse ter ouvido barulho de carro ou de motocicleta no local no momento do crime. Foi feito um rastreamento e, segundo os militares, não existem câmeras de segurança no local.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e a polícia acredita que a morte tenha relação com o tráfico de drogas.

