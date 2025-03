Homem é preso suspeito de furtar pacote de coxa de frango em supermercado

Um homem de 35 anos foi preso na manhã dessa quarta-feira (27/3) em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, suspeito de furtar um pacote de coxas de frango de um supermercado no centro da cidade. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo o relato dos funcionários à PM, o homem entrou no supermercado, pegou o pacote de frango e saiu sem passar pelos caixas. Ele foi localizado por um funcionário na Praça João Luís, próximo ao estabelecimento, e devolveu o produto, alegando que havia "esquecido" de pagar.

Uma testemunha confirmou a versão do supermercado aos militares, afirmando ter visto o homem agindo de forma suspeita e o momento exato em que ele colocou o pacote em uma sacola antes de sair sem pagar.

O funcionário que localizou o suspeito o acompanhou de volta ao supermercado. De acordo com o boletim de ocorrências, o homem alegou que tinha dinheiro, mas não estava com ele no momento, e que seu cartão de crédito estava com a esposa.

O pacote foi devolvido à loja. Após a abordagem, o homem foi encaminhado à delegacia de plantão, onde o caso foi registrado.