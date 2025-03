MG: menina de 7 anos pede borracha emprestada em escola e sofre racismo

Uma menina de 7 anos sofreu um ato de racismo dentro de uma escola estadual, localizada no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a criança pediu uma borracha emprestada para um colega de classe, que respondeu que emprestaria, mas queria "ver se a borracha apagava a cor dela".

Em seguida, ele passou a borracha no braço da menina, que é preta.

A vítima contou o ocorrido à avó, que registrou um boletim de ocorrência nessa quarta-feira (26/3). O nome da escola não foi divulgado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE) informou que convocou os responsáveis pelo menino para uma reunião e acionou o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) para prestar suporte à vítima.

A SEE destacou que repudia qualquer ato de discriminação e reiterou seu compromisso em manter um ambiente educacional livre de preconceito. Além disso, afirmou que promove ações de conscientização ao longo do ano letivo por meio do Projeto Socioemocional e Convivência Democrática, que busca fomentar a equidade e combater o bullying e o racismo.

Nota oficial da Secretaria Estadual de Educação

"Sobre o ocorrido no Instituto Estadual de Educação, em Juiz de Fora, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informa que, ao tomar ciência do fato, a direção da instituição agiu prontamente. Foi convocada uma reunião com os responsáveis e alunos envolvidos.

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) Juiz de Fora também acionou o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) para acompanhar os estudantes e dar o suporte necessário aos colegas de sala e à comunidade escolar.

A SEE/MG destaca que realiza diversas ações de prevenção e conscientização durante o ano letivo, por meio do Projeto Socioemocional e Convivência Democrática, que instituiu a política estadual de promoção da paz no ambiente escolar. As ações incluem rodas de conversa sobre equidade e palestras sobre bullying.

Essas iniciativas visam combater o racismo, promover a diversidade e reforçar o respeito mútuo entre todos os membros da comunidade escolar.

Por fim, ressaltamos que SEE/MG repudia atos como esse e reitera seu compromisso em proporcionar um ambiente educacional livre de discriminação e preconceito. A educação deve ser um espaço de respeito, diversidade e igualdade."

