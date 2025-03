Grupo faz churrasco durante assalto e mantém família refém por 12 horas

Um homem de 35 anos foi preso nesta quarta-feira (26/3), suspeito de participar de um assalto a uma fazenda na zona rural de Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas. De acordo com a Polícia Civil, ele e outros três comparsas invadiram a propriedade, renderam os moradores e os mantiveram em cárcere privado por mais de 12 horas. Durante esse período, os criminosos aproveitaram para fazer um churrasco e consumir bebidas alcoólicas no local.

Os assaltantes estavam armados e amarraram as cinco vítimas, trancando-as em um dos cômodos da casa. Além de roubar maquinários e implementos agrícolas, fizeram uma confraternização no local. O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro, e os demais suspeitos seguem foragidos.

O homem preso tem uma extensa ficha criminal, segundo a polícia, com passagens por roubo, furto qualificado, receptação, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi identificado por uma das vítimas, e a Justiça expediu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Durante a operação, um celular foi apreendido e será periciado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Pitangui, onde prestou depoimento antes de ser levado ao sistema prisional. As investigações continuam para localizar e prender os outros envolvidos no crime.