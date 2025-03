Vídeo: motorista perde o controle de caminhão e arranca proteção da pista

Por pouco uma carreta que transportava cerca de 50 bovinos não caiu no Rio Turvo, nas proximidades de Fronteira, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quinta-feira (27/3). Isto porque o motorista do veículo, que passava sobre a ponte, perdeu o controle da direção, saiu da pista, e arrancou, praticamente, todo a proteção da mesma. O motorista e os animais não ficaram feridos.

Um vídeo que circula pela internet mostra o estrago que o veículo provocou. O local do acidente foi na BR-153, a cerca de 30 km de Fronteira, entre os municípios paulistas de Icém e Nova Gravada.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta boiadeira que transportava 48 bovinos colidiu contra proteção de concreto da ponte e isto gerou risco iminente de tombamento dentro do leito do rio.

Ainda conforme a PRF, o acidente provocou a interdição total da rodovia nos dois sentidos e um congestionamento de cerca de 5 quilômetros em ambos os lados da pista.

A carreta foi removida e a pista foi liberada por volta das 10h, quando a rodovia voltou a operar em ambos os sentidos.

A reportagem procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que informou que esse trecho está concedido à Triunfo Transbrasiliana. "Sugerimos que entre em contato com a ANTT", diz outro trecho da nota.

O Estado de Minas entrou em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas não obteve resposta.