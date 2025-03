Prazo para pagamento da Taxa de Licenciamento do Veículo acaba segunda (31)

O prazo para o pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) vai até a próxima segunda-feira (31/3). Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), o valor deste ano é de R$ 35,18 e o pagamento pode ser feito online.

Para quitar a taxa, basta acessar o site da SEF e gerar a Guia de Arrecadação Estadual (DAE). Após entrar no endereço www.fazenda.mg.gov.br, é necessário clicar em “Taxa de Licenciamento – TRLAV”, no menu de acesso rápido, e efetuar o pagamento.

O contribuinte também pode comparecer a uma agência física dos agentes arrecadadores autorizados. São eles: Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander. Nesse caso, é preciso informar nos guichês ou nos caixas de autoatendimento o número do Renavam do veículo.

Vale lembrar que, se houver atraso no pagamento, é cobrado encargo de 0,15% ao dia até o 30º dia; 9% do 31º até o 60º dia; e 12% a partir do 61º dia. Além disso, a falta de pagamento impede a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) - o documento exigido pela autoridade de trânsito.

Alerta

Para realizar o pagamento de forma segura, o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Gomes recomenda ao contribuinte que o acesso à página da Secretaria de Fazenda seja feito pelo navegador de internet, digitando www.fazenda.mg.gov.br, e nunca usando buscadores de sites. "É importante o contribuinte estar atento para não cair em golpe ao quitar a TRLAV", afirma ele.

"Caso o pagamento for feito via Pix, é importante observar o nome do beneficiário do pagamento, que é Estado de Minas Gerais, e o banco emissor Itaú ou Santander”, completa o secretário.