MG: fóssil completo de dinossauro é encontrado em obra de rodovia

Um fóssil completo de dinossauro, de aproximadamente 60 centímetros de comprimento, foi localizado em obras de terraplenagem às margens da BR-050, no trecho conhecido como Rodovia Chico Xavier, nas proximidades de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A descoberta aconteceu no último sábado (22/3), mas somente nesta quinta-feira (27) foi divulgada pela concessionária Ecovias.

"Ainda não sabemos com certeza de qual parte do corpo do dinossauro é este novo achado, mas, provavelmente, este fóssil é de um titanossauro. Além disso, encontramos três fragmentos de fósseis, de cerca de 10 cm, também em rochas", contou o paleontólogo da Ecovias, Paulo Macedo.

Conforme Macedo, o recente fóssil completo que foi localizado em Uberaba está alojado em uma rocha e ainda precisa ser retirado dela. "Agora, esse material será levado para o Complexo Cultural e Científico de Peirópolis (CCCP), conhecido como Museu de Peirópolis (bairro rural de Uberaba). Neste local, o material ainda vai passar por análises para ser catalogado em determinada espécie".

O CCCP, por meio do Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price, possui cerca de 2 mil fósseis de espécies, como dinossauros, crocodilos, tartarugas, rãs, peixes e invertebrados, do período Cretáceo, compreendido entre cerca de 145 milhões e 66 milhões de anos. Muitos desses fósseis estão incrustados em rochas e sua preparação demanda um longo período de tempo.

De acordo com o geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e do CCCP, Luiz Ribeiro, entre os fósseis há, por exemplo, um dinossauro praticamente inteiro (titanossauro), enlocado em rochas, e, além disso, há centenas de outras rochas com fósseis de outras espécies.

"Em Peirópolis há dois preparadores de fósseis para esse dinossauro inteiro, que pesa em torno de 1 tonelada. Acredito que em dez anos eles não preparam todos esses fósseis", comentou o geólogo.

Maior sítio paleontológico urbano do Brasil

"A recente descoberta de 283 fósseis de dinossauros (começo de 2023) transformou Uberaba no maior sítio paleontológico urbano do Brasil", afirmou Ribeiro.

Nos últimos 15 dias, o CCCP e Museu dos Dinossauros receberam os quase 300 fósseis incrustados em mais de 250 blocos de rochas, localizados durante todo o ano passado nas obras de construção do Conjunto Habitacional Tamareiras, onde estão sendo construídas 467 casas populares.

Esse material totalizou quase uma tonelada de rochas da Formação Uberaba, datada de 80 milhões de anos.

"A descoberta foi realizada pela Geopac Consultoria Ambiental. O processo de monitoramento nesse local teve início em fevereiro de 2022, tendo sido movimentados milhares de toneladas de rochas até dezembro. Há materiais cranianos, fósseis bastante articulados de esqueletos de pequenos organismos que demandarão muito tempo e trabalho para retirá-los das rochas", explicou o geólogo.

Variedade de formas de vida

Luiz Ribeiro ressalta que a grande novidade nesse achado, além do volume extraordinário de fósseis, é a pluralidade de formas de vida. "Até onde se pode constatar, ainda de maneira ainda muito preliminar, compreende uma fauna atribuída a dinossauros herbívoros, lagartos, crocodyliformes, possivelmente rãs e conchas de moluscos de água doce. Sem dúvida é a mais importante descoberta já realizada dentro da cidade de Uberaba em face à pluralidade de grupos fósseis, em uma única localidade".





Início

Segundo Ribeiro, os achados de fósseis de dinossauros na zona urbana de Uberaba aconteceram por acaso e tiveram início nas décadas de 1950 a 1970.

Em seguida, escavações para fundações de edifícios, hospitais, aberturas de ruas e avenidas, escavações de cisternas para captação de água, adutoras e até mesmo estádio de futebol, revelavam de forma contínua que Uberaba tinha em seu subsolo um grande sítio paleontológico, sobretudo de dinossauros.

Mas foi com a implantação do Centro de Pesquisas Paleontológicas Llwellyn Ivor Price e do Museu dos Dinossauros, em 1992 pela Prefeitura de Uberaba, que esta realidade começou a mudar por meio de um processo de educação e sensibilização da comunidade para a conservação e entrega destes achados.

"O grande salto para que este processo de descobertas em Uberaba e, em especial, na malha urbana da cidade fosse ampliado aconteceu no ano de 2014, quando em obras da construção de um shopping center e, sobretudo, nas fundações de dois edifícios próximos, foram identificados dois esqueletos de titanossauros, dos quais um deles bastante articulado. No mesmo ano, outro fóssil do antebraço de um titanossauro foi descoberto a 20 centímetros da calçada no centro da cidade, exatamente na área da Biblioteca Pública Municipal. Esse achado deu origem a um importante projeto conhecido como Geossítio Santa Rita, um dos importantes pontos de visitação do Aspirante Geoparque Uberaba", completou o geólogo.

