A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira (24/4) a prisão de três suspeitos de matar um jovem de 19 anos em Belo Horizonte. O corpo foi encontrado em 26 de março no Bairro Granja Werneck, Região Norte da capital, em uma área de desova. Dois dos suspeitos foram capturados no último dia 9. O terceiro envolvido foi localizado na última segunda-feira (22/4).



O crime teria sido motivado por disputa de ponto de tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Felicidade, conforme aponta a investigação conduzida por meio da Delegacia Especializada de Homicídios em Venda Nova. O jovem foi atingido com diversos disparos de arma de fogo 9 mm, sendo que a maioria atingiu a região das costas e da cabeça. O corpo tinha sinais de tortura.



Familiares acabaram vendo as imagens do corpo nas redes sociais. As tatuagens que ele tinha ajudaram na identificação, que, depois, foi feita formalmente no Instituto Médico-Legal (IML), conta a delegada do caso, Ariadne Coelho.



“Após cerca de cinco dias do fato, o irmão da vítima, um adolescente de 17 anos, começou a receber vídeos, áudios e mensagens de texto. Nas imagens, a vítima aparece ajoelhada e sendo agredida (momentos antes da execução). Os suspeitos falam que fariam o mesmo com o adolescente. Além disso, eles narraram toda a tortura empregada contra o irmão”, explica a delegada.

Motivação



Ariadne revela também que um dos suspeitos, de 33 anos, comanda o tráfico na região do Jardim Felicidade, “onde nada acontece sem o aval dele”. No bairro, há uma rivalidade entre duas gangues. Esse homem e um jovem de 19 anos foram presos em 9 de abril em poder de armas de fogo com numeração raspada. O terceiro envolvido capturado na segunda-feira também tem 19 anos. Um quarto indivíduo está foragido.