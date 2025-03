MG: líder do tráfico de drogas é novamente condenado por homicídio

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos homens apontados como líderes do tráfico de drogas na cidade de Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado e adulteração de veículo. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (20/3), na 1ª Vara de Justiça da cidade.

O condenado já cumpria pena superior a 30 anos de reclusão por outro homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e disparo de arma de fogo.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o último crime ocorreu após o réu conseguir fugir. Na época, ele cumpria pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Inhapim.

No entanto, durante o cumprimento da pena, o homem recebeu autorização da Justiça para comparecer ao velório de seu irmão, em Ipanema. No retorno à unidade prisional, ele conseguiu fugir e cometeu o homicídio.

Ainda conforme a denúncia do MPMG, para cometer o crime, o réu alugou uma motocicleta, adulterou a placa do veículo e foi até a loja de celulares da vítima. No local, aproveitou-se de um momento de descuido do desafeto e o executou com diversos disparos de arma de fogo.

No plenário do Tribunal do Júri, o promotor de Justiça Rodrigo Menezes Cerqueira Santos defendeu a condenação do réu. A tese foi aceita pelos jurados conforme os termos da denúncia. Em seguida, a juíza da 1ª Vara de Ipanema, Luciana Mara de Faria, aplicou ao réu a pena de 38 anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

Nova fuga

Na ocasião, o acusado fugiu e passou a se esconder em diversas casas, coagindo moradores para dificultar a sua localização. Após uma intensa investigação, ele foi preso em 15 de setembro de 2023, durante uma operação conjunta das polícias Militar e Civil de Ipanema.

Apesar da nova prisão, em 28 de outubro do ano passado, o acusado fugiu da Penitenciária de Ponte Nova, na Zona da Mata, junto com outros seis detentos. Ele foi recapturado em 19 de novembro, em Belo Horizonte, após uma ação conjunta do MPMG e das polícias Civil e Militar de Minas Gerais.