Quem são os presos pelo assassinato de homem colocado em porta-malas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante cinco homens pelo homicídio do caminhoneiro Sebastião Felipe Ladeira, de 37 anos. Todos têm ligação com a boate Madeira's Lounge, no Bairro Aeroporto, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde a vítima foi atacada, colocada no porta-malas de um carro e, em seguida, espancada até a morte. Os suspeitos são:

Victor Oliveira Assis Madeira: filho da dona da boate

Ricardo Venturini Matozinhos Matos: produtor de eventos

João Pedro Lopes da Silva Souto: funcionário da boate

João Carlos de Oliveira: funcionário da boate

Rafael Jefferson de Souza Venâncio: funcionário da boate

De acordo com a PCMG, ainda não está clara a participação de cada suspeito no crime. A delegada Camila Miller, titular da Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, explicou em entrevista coletiva que as investigações deverão individualizar as ações de cada um dos homens. No Boletim de Ocorrência (BO), consta que alguns tiveram participação direta no linchamento, enquanto os demais ajudaram a colocar a vítima no porta-malas do veículo e assistiram às agressões sem intervir.

Segundo a delegada, as informações disponíveis indicam que a vítima se envolveu em uma briga com um dos suspeitos dentro da boate, mas outras hipóteses ainda não foram descartadas.

"A gente está realizando várias diligências e pedindo que quem tiver vídeos do momento e do local envie para a polícia, pois isso ajudará muito", afirmou Camila. No momento, a delegacia segue analisando as evidências e colhendo depoimentos. Os investigadores também aguardam o laudo da necrópsia.

A delegada garantiu que a PCMG realizará um trabalho minucioso. "Vamos diligenciar e investigar com afinco para entregar o melhor possível e concluir essa investigação", assegurou a delegada.

Familiares pedem justiça

Os familiares de Sebastião Felipe Ladeira estavam viajando e, ao saberem do crime, retornaram imediatamente a Juiz de Fora. Eles parentes criaram uma página no Instagram para pedir justiça. A mãe da vítima, Ana Maria Ribeiro de Mendonça, postou uma foto em frente à boate, segurando uma imagem do filho. "Vou sempre lutar por ti, meu filho", escreveu na legenda.

Saiba mais sobre o caso

De acordo com o BO, testemunhas afirmaram que os agressores retiraram Sebastião Ladeira da boate com a ajuda de seguranças. Imagens de um circuito de vigilância registraram o momento em que a vítima foi retirada do veículo e agredida com socos e pontapés, em um local a cerca de 500 metros da casa noturna.

Testemunhas relataram à polícia que uma caminhonete teria atropelado o homem. Porém, ainda não foi confirmado se o atropelamento teve ligação direta com as agressões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou a morte da vítima.

A boate se manifestou por meio de uma nota publicada nas redes sociais, afirmando que colabora com as investigações e lamenta a morte da vítima. O estabelecimento também declarou que repudia qualquer ato de violência e que os seguranças seguiram "todos os procedimentos adequados" para conter a briga. Por fim, a casa noturna classificou os seguranças como "funcionários de apoio".

