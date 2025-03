PMs homenageiam soldado morto com um minuto de sirenes ligadas

Amigos, familiares e membros das forças de segurança se reuniram para se despedir do soldado da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Matheus de Souza Ribeiro, de 30 anos. O sepultamento aconteceu no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, nesta terça-feira (25/3). Viaturas de todo o estado acionaram a sirene por um minuto em respeito à morte do militar.

Matheus Ribeiro morreu ao tentar impedir um homem de pular do Viaduto das Américas, sobre a BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana, na noite dessa segunda (24/3). Conforme o boletim de ocorrência, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio na Avenida das Américas.



No local, o militar, ao tentar impedir que o homem, ainda não identificado, caísse na rodovia, foi puxado e caiu na via. Os dois caíram de aproximadamente 15 metros de altura. O homem, que puxou o militar, morreu no local. Já Matheus foi socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde morreu.

Leia Mais Integrante de facção criminosa é preso em viagem ao interior de Minas Quadrilha que aplicava golpe da cesta básica em Uberlândia é presa no DF Regiões de BH estão sob alerta de risco geológico forte até domingo (30/3)

O soldado era policial militar há sete anos e integrava o Grupo Especializado em Áreas de Risco (Gepar) do 18º Batalhão de Contagem. Durante a cerimônia, militares do 18º Batalhão carregaram o caixão, em meio às lágrimas de familiares, colegas de farda, amigos e a esposa.

Segundo amigos, ele era natural de Três Marias e se mudou para Belo Horizonte após se casar. Mesmo com a rotina pesada da corporação, conciliava sua profissão com sua grande paixão: o Hapkido, uma arte marcial, e continuava frequentando e dando aulas.

A notícia

O policial era reconhecido por sua humildade, coragem e dedicação ao trabalho e aos amigos. O colega de longa data, Yuri Vargas, que era seu parceiro de treinos e aulas, recebeu a notícia da morte pelo rádio, mas, a princípio, não sabia de quem se tratava. "Eu ouvi a notícia no rádio quando cheguei em casa, mas não sabia que era ele. Fui pesquisar e descobri que se tratava do Matheus. É uma coisa que ninguém espera", contou.



A amizade entre os dois já durava 14 anos. Eles se conheceram nos treinos de Hapkido e seguiram juntos. No sábado anterior à tragédia, ainda deram aula lado a lado. "Matheus era um cara muito humilde, me aconselhava muito, tinha um coração enorme. Ele morreu mostrando a coragem que sempre teve. Um cara excepcional", afirmou Yuri.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia da morte do policial gerou uma onda de comoção entre amigos e conhecidos. Nas redes sociais, mensagens emocionadas relembraram momentos vividos ao lado dele. A PM também divulgou em suas redes oficiais nota lamentando o falecimento de Matheus, destacando sua dedicação à missão de proteger a sociedade."O Soldado Matheus dedicou seu compromisso de proteger a sociedade mineira e faleceu em serviço, cumprindo com honra e bravura sua missão de salvar vidas."

*Com informações da SBT/Alterosa