MG: benzedor é preso suspeito de estuprar mulheres durante sessão de cura

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um benzedor de 78 anos é suspeito de estuprar duas mulheres. O homem foi preso em flagrante no último sábado (29/3), em seu sítio no Bairro Conjunto Habitacional Roseira, na Zona Rural de Extrema, no Sul do Estado.

Conforme denúncia das vítimas, de 22 e 23 anos, os crimes aconteceram em uma sala onde receberiam as bênçãos do suspeito. Aos policiais, uma das mulheres, relatou que durante a sessão o homem pediu que ela fechasse os olhos.

Enquanto dizia para a vítima mentalizar “coisas boas” o homem teria se aproveitado e passado as mãos nos seios dela. Com a agressão sexual, a paciente questionou o que o curandeiro estava fazendo e saiu do cômodo.

Ainda conforme seu depoimento, a jovem tentou avisar a amiga, mas não conseguiu. Em seguida, a segunda vítima entrou no quarto e, segundo seu relato, a situação foi a mesma. No entanto, ela afirma que o líder espiritual também encostou em suas partes íntimas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as amigas saíram do imóvel e em seguida acionaram a Polícia Militar. No local, o homem negou os crimes e afirmou que não havia chamado ninguém para sua casa e que “elas vêm porque querem”.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais, para saber se algum inquérito foi instaurado. Mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Arma apreendida

O curandeiro já possuí passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Em buscas pelo sítio os policiais encontraram uma espingarda calibre 38 sem registro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a prisão o idoso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre, a 103 quilômetros de Extrema.