Prisão aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Um líder religioso, de 57 anos, foi preso pela Polícia Civil (PCMG), na manhã desta sexta-feira (12/4), suspeito de estuprar a própria neta, de 17, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A justifica do avô para os abusos cometidos, segundo as investigações, era a de "curar a homossexualidade" da adolescente.





O homem foi detido em casa, no Bairro Gávea, na Zona Sul da cidade, por meio de um mandado de prisão. Ele é pai de santo e avô paterno da vítima. O crime ocorreu entre os anos de 2022 e 2023, e as investigações vinham sendo feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher após a mãe da adolescente descobrir os estupros e procurar a polícia.





Para forçá-la ao ato sexual, o homem a ameaçava dizendo que a jovem teria câncer ou algum mal atingiria um familiar dela, caso não fizesse ato sexual com ele.



De acordo com a delegada Daniela Novais Santana, o líder religioso também oferecia cigarros e bebida alcoólica à adolescente, quando ela não cedia às investidas.





Ele foi ouvido na delegacia e depois conduzido para o Presídio Professor Jacy de Assis – Uberlândia 1, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.