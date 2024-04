A Polícia Civil de Jaíba, no Norte de Minas Gerais, esclareceu um caso de estupro de vulnerável, em que um homem, de 36 anos, teria estuprado a própria filha, de apenas 13 anos.



Segundo o delegado Marcos Tavares, a mãe da vítima é ex-companheira do suspeito, com quem possui mais dois filhos, que são criados com guarda compartilhada. Na última semana, a menina contou à mãe que os abusos começaram há um ano e culminaram, há cerca de 20 dias, com um estupro.



A vítima foi encaminhada para atendimento clínico pela mãe, o médico especialista confirmou a violação sexual. Assim, mãe e filha compareceram na delegacia de Jaíba e apresentaram a denúncia contra o pai da menina.

Diante da gravidade da denúncia, o delegado Tavares pediu a prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário, que decidiu pelo encarceramento preventivo.



O mandado de prisão foi cumprido por uma equipe de policiais da delegacia de Jaíba. O homem foi levado para a delegacia onde foi autuado e em seguida transferido para o sistema prisional.