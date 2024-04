Viaturas da PMRv estão no local

Uma passageira de uma moto por aplicativo morreu nesta sexta-feira (12/4) em um acidente no Anel Rodoviário, no km 543, na altura do Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte. A mulher caiu na faixa central após uma colisão entre a motocicleta e uma Fiat Fiorino e foi atropleada por um caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que viaturas estão no local e que o piloto da moto sofreu ferimentos leves e já foi atendido.



O acidente causou lentidão no trânsito, que ficou interditado parcialmente na altura do Km 542, sentido Rio de Janeiro.

15:15 - Belo Horizonte (MG), Km 542, acidente no sentido RJ. Interdição parcial no sentido RJ. Lentidão de 6 Km. Ponto de ref.: próximo ao B. Olhos D'Água. — Via 040 (@via040) April 12, 2024

