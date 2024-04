Um homem, de 31 anos, foi preso em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (11). Ele é suspeito de participação na morte do motorista de aplicativo Alessandro de Araújo, de 52, em outubro do ano passado.

A prisão aconteceu após um mandado de prisão ser expedido pela Justiça de Vespasiano contra o suspeito. Ele é o segundo preso por envolvimento no crime. O primeiro, de 18 anos, foi preso em dezembro do ano passado.

Relembre o caso

O crime ocorreu na rodovia MG-424, no final da tarde de sábado (28/10), próximo a um clube, em São José da Lapa, Grande BH. Segundo imagens de uma câmera de segurança obtidas pela Polícia Militar (PMMG), os suspeitos se aproximaram do carro, anunciaram o assalto e a vítima teria reagido. Em seguida, eles atiraram no rosto do homem.

O corpo foi encontrado próximo ao clube. Os dois suspeitos fugiram com o carro do motorista. Conforme o tenente Rafael, da Polícia Militar, equipes conseguiram chegar aos suspeitos depois que eles foram vistos próximo de casa, em Matozinhos, com o veículo roubado e nervosos.

Um dos suspeitos fugiu para São José da Lagoa, distrito de Curvelo. A namorada dele estaria dirigindo o carro.