A feira acontece nesse fim de semana no Piso Mariana do BH Shopping

Vinte e três cães e gatos, sendo filhotes e adultos, estarão disponíveis para adoção na Feira de Pets Amidog que acontece neste fim de semana, entre sexta-feira (12/4) e domingo (14/4), das 11h às 19h, no piso Mariana do BH Shopping.

Os animais, todos saudáveis, vermifugados, vacinados, castrados e com exame negativo para leishmaniose podem ser adotados com a apresentação do documento de identidade e do comprovante de endereço.

O novo tutor contribui com valores preestabelecidos de R$ 80 para filhotes e R$ 180 para adultos, para custear vacinação e castração dos animais.

A feira é uma iniciativa do Multiplique Bem e das ONGs Projeto Lobo Alfa, Sociedade Mineira Protetora dos Animais e Projeto Patas BH.

Serviço

Feira Amidog de Adoção de pets

Onde: BH Shopping – Estacionamento piso Mariana (Rodovia BR 356, n° 3049 – Belvedere)



Quando: 12, 13 e 14 de abril, sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 19h

