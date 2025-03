Homem invade empresa na Grande BH pelo telhado e furta celulares

Na madrugada desta segunda-feira (31/3), um homem invadiu uma empresa na Avenida Pedro Olímpio da Fonseca, no Bairro Santa Cruz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e furtou celulares e objetos pessoais de funcionários. O suspeito, encapuzado e vestido com um moletom preto, entrou pelo telhado sem acionar o alarme e deixou um rastro de desordem antes de escapar com ao menos 11 aparelhos, agasalhos e outros pertences.

O crime ocorreu por volta das 5h30. As imagens das câmeras de segurança, compartilhadas com a reportagem, mostram o suspeito circulando com cautela pelo segundo andar do prédio. Ele revira gavetas, remexe em mesas e salta de uma sala para outra em busca de itens de valor. Em poucos minutos, consegue reunir os objetos furtados e sai sem acionar o alarme.

Quando os primeiros funcionários chegaram, às 8h, encontraram o local completamente revirado. Documentos espalhados, armários abertos e gavetas arrancadas denunciavam a invasão. "Vimos que havia algo estranho. Tudo estava bagunçado", relata Lilian Gláucia Pereira, de 42 anos, gerente administrativa da empresa. Ela foi uma das primeiras a chegar e acionou a Polícia Militar (PM).

A empresa nunca havia sofrido esse tipo de invasão, mas os recentes episódios de criminalidade na região preocupam. "Na semana passada, houve um roubo de veículo na porta ao lado. A gente não imaginava que iriam entrar aqui dentro", comenta Lilian.

Apesar do susto, não houve danos estruturais ao prédio. O invasor retirou parte das telhas para acessar o segundo andar sem precisar arrombar portas ou quebrar vidros.

O sistema de alarme da empresa, instalado apenas na escada de acesso ao segundo piso, não foi acionado. A empresa agora corre para reforçar a segurança. “Chamamos uma pessoa para travar a porta que dá acesso ao telhado. Vamos reforçar a estrutura e instalar alarme nessa entrada também. Já vimos que pode acontecer de novo se não agirmos”, conta.

O boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras de segurança já estão com as autoridades, que trabalham na identificação do suspeito. A investigação segue em andamento.