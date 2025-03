Homem que furtava fiação de rede elétrica se recusa a descer de poste

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um homem que foi flagrado pela polícia (PMMG) enquanto furtava fiação da rede elétrica na noite deste domingo (30/3), no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, se recusou a descer do poste e mobilizou diversos militares durante as negociações. O comparsa dele fugiu por entre casas, e um helicóptero foi usado para auxiliar nas buscas.

Devido ao homem ter se recusado a descer da fiação suspensa, a mais de cinco metros de altura, foi necessário a Cemig cortar a energia dos postes do bairro para que ele não se machucasse.

Bombeiros também estiveram na Rua Cláudio Manoel para dar suporte à ocorrência.

Depois de quatro horas de negociação, o homem se entregou aos policiais, pedindo um refrigerante e um sanduíche em troca. Conforme a Polícia Militar, o ladrão tem 42 anos e pelo menos seis registros policiais por furto.

Até a publicação desta reportagem, o outro ladrão não havia sido encontrado.

A reportagem contatou a Cemig para mais informações e aguarda retorno.