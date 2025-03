Incêndio em caminhão interdita BR-040 e provoca lentidão no sentido BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O incêndio de um caminhão carregado de trigo, na tarde deste domingo (30/3), no KM 435 da BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas, interditou parcialmente a via no sentido Belo Horizonte e provocou um congestionamento de sete quilômetros de extensão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), que atende a ocorrência em apoio à concessionária da rodovia, não houve vítimas. O acidente envolveu um caminhão baú lonado, carregado com carga de trigo, pouco antes das 15h10.

Devido à necessidade de interdição da pista para combate às chamas, foi registrado um longo congestionamento no trecho. Uma retroescavadeira foi acionada para ajudar no rescaldo das chamas.

Até por volta das 19h, aplicativos de trânsito sinalizavam lentidão na pista no sentido BH. Na direção contrária, sentido Brasília, o fluxo seguia normalmente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda serão investigadas.

