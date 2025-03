Homem cai e fica em estado grave durante instalação de telhado de empresa

Um homem de 30 anos teve convulsões e apresentou sangramento pelo ouvido após cair de um telhado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no início da tarde deste domingo (30/03).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), três homens faziam a instalação de um telhado metálico quando um deles pisou em um ponto que cedeu sob seu peso, caindo de uma altura de aproximadamente cinco metros. Nenhum dos trabalhadores usava equipamentos de proteção individual.

Ao atingir o solo, ele bateu a cabeça, perdeu os sentidos, teve uma convulsão e apresentava sangramento pelo ouvido. Os bombeiros prestaram o atendimento à vítima, que foi encaminhada em estado grave ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia.

De acordo com informações do CBMMG, os homens relataram que os materiais de segurança ficaram esquecidos no galpão da empresa. A vítima trabalha em um frigorífico e estava realizando um serviço extra para a serralheria responsável pela instalação do telhado.

O local foi isolado e permaneceu sob os cuidados dos responsáveis.