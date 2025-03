Grande BH: suspeito de pedofilia morre após apontar arma falsa para PM

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um homem morreu durante uma abordagem policial, na tarde deste sábado (29/3), em Betim, na Grande BH, na qual era investigado um possível caso de estupro de vulnerável. Na ocasião, ele apontou um simulacro de arma de fogo para policiais militares após não conseguir explicar quem eram as duas crianças, de 2 e 4 anos, que estavam em seu apartamento.

A Polícia Militar foi até a residência depois de receber denúncia de que o suspeito estaria sozinho com as duas crianças, que não eram seus filhos e estariam chorando há dois dias.

Ao ser questionado pelos militares, o homem não conseguiu explicar por que estava com os menores nem quem eram os pais deles. O suspeito também se mostrou resistente para dizer o que fazia e onde trabalhava.

No decorrer da ocorrência, os policiais receberam uma nova denúncia de que havia armas e drogas dentro do apartamento. "Quando um militar entrou para averiguar essa situação, ele (suspeito) se descontrolou, correu até o quarto e sacou um simulacro de arma de fogo, muito parecido com uma arma real", relatou o Tenente Saraiva, que atendeu a ocorrência.

Na sequência, o policial gritou para que o homem largasse a arma e, após não ter a ordem obedecida, disparou contra ele. Ainda sem saber que a arma era um simulacro, o militar atirou novamente contra o suspeito, que, mesmo no chão, não havia largado o revólver falso.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Betim, mas morreu.

Ainda no apartamento, a perícia encontrou outro simulacro de arma de fogo e remédios utilizados para tratamento contra HIV. Vizinhos disseram aos policiais que o suspeito tem um histórico de pedofilia e mantinha fotos pornográficas de crianças.

"Tivemos diversas denúncias de que ele era descontrolado, tinha problemas com muitas pessoas e que recorrentemente recebia crianças e adolescente no apartamento. A ex-cônjuge dele fez esse apontamento", explicou o Tenente Saraiva.

O celular, um notebook e um computador do suspeito foram apreendidos. Os pais das crianças foram localizados e conduzidos para o batalhão da Polícia Militar, onde prestaram esclarecimentos. Posteriormente, o caso será encaminhado à Polícia Civil.

