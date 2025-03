Homem se masturba na rua, debaixo de árvore, e é preso

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (28/3), um homem de 30 anos em flagrante por ato obsceno na rua Dr. José Tepedino, no bairro Ilha do Lazareto, em Além Paraíba. Durante a abordagem, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada pelo 190 por uma mulher que relatou que um homem estava se masturbando em público, debaixo de uma árvore. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a solicitante e com uma testemunha, que confirmaram o ocorrido. Elas descreveram o suspeito como sendo um homem "de cútis negra, vestindo blusa cinza, calça de moletom e touca na cabeça".

A guarnição iniciou buscas pela região e localizou o suspeito no mesmo local indicado pelas testemunhas. Ele foi preso em flagrante com base no artigo 233 do Código Penal, que tipifica o crime de ato obsceno.

Após a prisão, os policiais constataram que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pela Justiça no dia 12 de março de 2025. Ele foi encaminhado para a Delegacia. A Polícia Civil acompanha o caso.