Metrô BH: obras elevam tempo de espera para até 26 minutos

O metrô de Belo Horizonte terá mudanças na operação neste fim de semana devido a obras na via e na rede elétrica. No sábado (29/3), o intervalo entre viagens será de 20 minutos, e no domingo (30), 26 minutos. Nas estações Santa Efigênia, Central e Lagoinha, os trens operarão em apenas um lado da plataforma.

Leia Mais BH: acidente em importante avenida complica trânsito na região Centro-Sul Usuários do Metrô BH relatam atrasos e ‘caos’ nesta manhã de quarta (15/1) MPMG vai intermediar a desapropriação das famílias para a Linha 2 do metrô

Já entre os dias 31 de março e 4 de abril (segunda a sexta-feira), entre 20h e 23h, os trens circularão com intervalos de 23 minutos. O embarque e desembarque nas estações Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar será realizado em apenas um lado da plataforma.

Não haverá necessidade de baldeação durante as intervenções. Equipes de atendimento estarão disponíveis para orientar os passageiros, e as informações serão divulgadas por meio de avisos sonoros, visuais e digitais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O metrô segue funcionando normalmente das 5h15 às 23h, com intervalos habituais nos demais horários.