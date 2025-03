Hospital João XXIII cancela cirurgias eletivas após pane em ar-condicionado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Pronto Socorro do Hospital João XXIII, na Região Central de Belo Horizonte, teve que suspender as cirurgias eletivas na manhã desta sexta-feira (28/3). A interrupção aconteceu, conforme a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), devido a uma pane no ar-condicionado do bloco cirúrgico.

No início desta tarde, a equipe de manutenção já havia finalizado o conserto do ar-condicionado e as cirurgias agendadas estão sendo retomadas gradativamente.

Em nota, a Fhemig informou que apesar da suspensão temporária a equipe profissional está completa e que as cirurgias de urgências não deixaram de ser realizadas.

“A direção lamenta o ocorrido e ressalta que empenhou todos os esforços para contornar a situação com a maior agilidade possível”, afirmou a fundação.