Prefeitura de BH publica edital de concurso com mais de 500 vagas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta segunda-feira (31/3), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital de um novo concurso público para reforçar a área da saúde, com o objetivo de fortalecer a assistência nas unidades do SUS-BH. Ao todo, são 582 vagas disponíveis, distribuídas entre os níveis médio e superior. As oportunidades contemplam cargos como cirurgião-dentista, enfermeiro, médico, técnico de serviços de saúde e técnico superior de saúde.

As inscrições para o concurso estarão abertas de 2 de junho a 2 de julho de 2025, com o processo sendo realizado exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A seleção será composta por duas fases: uma prova objetiva, prevista para ocorrer em 24 de agosto de 2025, seguida de uma prova de títulos, que avaliará a formação acadêmica e a experiência dos candidatos.

Os aprovados poderão atuar em jornadas semanais de 12, 20, 24, 30 ou 40 horas, dependendo do cargo escolhido. Os salários também variam conforme a função e a carga horária.

Para médicos, os valores vão de R$ 3.524,33 (12 horas semanais) a R$ 11.747,78 (40 horas). Enfermeiros e técnicos superiores de saúde terão remuneração entre R$ 2.833,89 (20 horas semanais) e R$ 5.667,78 (40 horas). Cirurgiões-dentistas receberão R$ 6.991,20 (40 horas), enquanto os técnicos de serviços de saúde terão salários entre R$ 1.908,77 (30 horas) e R$ 2.545,02 (40 horas).

Fernanda Girão, secretária adjunta de Saúde e subsecretária de Orçamento, Gestão e Finanças da capital, destacou a importância do concurso: “A realização de um novo concurso é uma importante estratégia para fortalecer os atendimentos prestados nas unidades públicas de saúde de Belo Horizonte. Agora, temos mais uma oportunidade de garantir profissionais capacitados para a rede, cumprindo com o objetivo de manter uma assistência mais ágil e qualificada à população”.

O concurso também garante cotas para candidatos negros e pessoas com deficiência, com 20% das vagas reservadas para negros e 10% para pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal.

