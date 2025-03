A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, prorrogou o prazo das inscrições para o Vestibular 2025/2. Agora elas poderão ser feitas até 13 de março. Serão oferecidas 1.665 vagas para ingresso nos cursos de graduação nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo.

As inscrições foram abertas no dia 11 de fevereiro e seguirão até 16h desta quinta-feira (13/3). As provas do Vestibular UFU 2025/2 serão realizadas em duas fases. A primeira ocorrerá no dia 27 de abril de 2025, nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas, Monte Carmelo, Belo Horizonte, Goiânia (GO) e Ribeirão Preto (SP). Já a segunda etapa será aplicada no dia 8 de junho, nas cidades em que a UFU possui campus.

O Vestibular UFU 2025/2 oferece 49 opções de cursos de graduação presenciais. Os interessados em concorrer às vagas deverão realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do processo seletivo, onde será necessário preencher o formulário eletrônico e seguir as instruções fornecidas. O valor é de R$ 117.



Seleção



O Vestibular UFU 2025/2 terá uma primeira fase com provas objetivas de múltipla escolha, abrangendo as disciplinas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (com opções de Espanhol, Francês ou Inglês, conforme escolha do candidato), Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. A segunda etapa será composta por provas discursivas e uma prova de redação, que abordarão as mesmas disciplinas da primeira fase.

A classificação final dos candidatos será determinada pelo desempenho nas duas fases, considerando os critérios de avaliação estabelecidos no edital. O conteúdo programático detalhado de cada disciplina, essencial para a preparação dos candidatos, encontra-se disponível para consulta.



Calendário

Período de Inscrições: 11/02 a 13/03;



Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Específico: 11/02 a 13/03;



Divulgação da Relação Candidato/Vaga: 18/03;



Provas da Primeira Fase: 27/04/2025;



Provas da Segunda Fase: 08/06/2025;



Divulgação do Resultado Final: 5 de agosto de 2025