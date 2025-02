Escolas particulares de MG repudiam fala de Lula: ‘perplexidade’

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe-MG) publicou um comunicado nesta quarta-feira (12/2) na qual repudiou as falas recentes do presidente Lula (PT), que criticou prefeitos que elogiam a educação de seus municípios, mas têm filhos matriculados na rede privada. Na visão do sindicato, as falas do presidente “desconsideram o papel fundamental das escolas particulares na educação brasileira”.





As falas de Lula foram feitas em um discurso na cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso para Alfabetização, promovido pelo Ministério da Educação. Na ocasião, foram premiados estados e municípios que alfabetizam crianças na idade ideal.





"Muitas vezes é assim. Você chega em uma cidade e pergunta: 'Prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica'. Aí você pergunta: 'teu filho estuda na escola fantástica? Não, estuda na particular'", disse Lula, que também afirmou que o país somente dará certo quanto filhos de família de classe média voltaram para escola pública.





Para o Sinepe, as falas do presidente foram recebidas com ‘perplexidade’ por desconsiderar o papel da educação particular, de atender regiões onde a rede pública não é capaz de atender toda a demanda de ensino.





“Essas escolas não só garantem o acesso à educação em comunidades afastadas ou vulneráveis, mas também se destacam pelo desempenho consistente em avaliações nacionais e internacionais, como o Saeb, Ideb, Enem e PISA, refletindo a dedicação de seus profissionais e o investimento em infraestrutura e inovação pedagógica”, afirma o sindicato, em comunicado assinado pelo seu presidente, Professor Winder Almeida.

