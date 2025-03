Faminas abre 130 vagas para vestibular de medicina em BH e Muriaé

A Faculdade de Minas (Faminas) está com inscrições abertas para o vestibular de medicina do segundo semestre de 2025. Os candidatos podem se inscrever até 12 de maio pelo site da instituição. O processo seletivo unificado oferece 90 vagas na Faminas BH e 40 vagas no Centro Universitário Faminas (Unifaminas) no município de Muriaé, na Zona da Mata mineira.

A prova será aplicada em 18 de maio, das 9h às 14h, de forma presencial em quatro cidades mineiras: Belo Horizonte, Montes Claros, Muriaé, Governador Valadares. A prova também em Campos dos Goytacazes, no Rio; em Vitória, no Espirito Santo; Vitória da Conquista, na Bahia; e Goiânia, em Goiás. O exame ocorre em duas etapas consecutivas, sendo uma prova de redação e uma prova objetiva de 60 questões.

Até 11 de abril, a taxa de inscrição é de R$ 400 para o processo unificado e R$ 300 para a escolha de apenas uma unidade. Após essa data, os valores passam para R$ 450 e R$ 350, respectivamente. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio, com possibilidade de recurso no dia 20 de maio. O resultado será publicado no dia 27 do mesmo mês, e as matrículas ocorrem nos dias 29 e 30 de maio, das 8h às 17h.

Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no site da instituição. O edital completo já está disponível.

Faminas

A Faminas é composta por duas instituições de ensino superior. Em Belo Horizonte, a Faculdade Faminas foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em novembro de 2003 e, atualmente, oferece dez cursos de graduação: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Já o Centro Universitário Faminas, em Muriaé, foi credenciado pelo MEC em fevereiro de 2002 e, atualmente, oferece os seguintes cursos de graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice