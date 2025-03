Conheça o Programa de Estágio da Ambev e veja como se inscrever

A Ambev abriu inscrições para seu Programa de Estágio, oferecendo mais de 140 vagas. A empresa destaca a importância de os candidatos se identificarem com sua cultura e terem interesse em aprender por meio do desenvolvimento de projetos e do contato com as lideranças. As inscrições podem ser feitas até 9 de abril pelo link.

Podem participar estudantes de qualquer curso de graduação, desde que tenham previsão de formatura entre agosto de 2026 e agosto de 2027. Ao se inscrever, os candidatos poderão escolher a unidade onde desejam atuar e optar por uma das duas áreas da empresa: Business ou Supply. O processo seletivo será híbrido, e o estágio acontecerá de forma presencial.

Os interessados devem acessar o site da Ambev para conferir todas as informações sobre o processo seletivo, as áreas disponíveis e os benefícios oferecidos aos estagiários.

Segundo João Vitor Marinho, diretor de Gente e Desenvolvimento da Ambev, o programa foi aprimorado ao longo dos anos para atrair e apoiar os estagiários. “Incentivamos os estudantes a construírem uma carreira sólida, entregarem resultados com excelência e crescerem conosco”, destaca.

Com 25 anos de história, o Programa de Estágio da Ambev tem sido uma importante porta de entrada para novos talentos. Muitos diretores da empresa começaram como estagiários, e a companhia se dedica a oferecer um ambiente de aprendizado e crescimento profissional.

