BH: rede de supermercados oferece mais de 300 vagas de emprego

A rede de supermercados Verdemar vai abrir nos dias 20 e 21 de março mais de 300 vagas para belo-horizontinos com ou sem experiência em diversos setores. Podem participar pessoas com deficiência (PCDs), jovens a partir de 17 anos, especialistas e estrangeiros. Além do salário, a empresa oferece plano de saúde e odontológico, alimentação gratuita, vale-compras exclusivo e outros benefícios.

A seleção vai acontecer na Rua Rio de Janeiro, 600, 8º andar, no Centro, das 8h às 17h. Os candidatos serão chamados de acordo com a ordem de chegada. Os interessados devem ter em mãos documentos pessoais e comprovante de endereço.

Estão disponíveis vagas para padeiro, sushiman, pizzaiolo, garçons, gerente de loja, gerente de restaurante, operadores de caixa, repositor, auxiliares de limpeza, copeiros, entre outros setores.

As oportunidades são para todas as unidades do supermercado na capital, incluindo a mais nova, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH.

Além do salário e dos benefícios de saúde e alimentação, o supermercado oferece aos colaboradores participação nos resultados e acesso a convênios com farmácias, autoescolas, óticas, instituições de ensino e academias.

Leandro Souza de Pinho, superintendente de Recursos Humanos da rede, afirma que o mutirão é uma “grande oportunidade” para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, tanto para quem vai trabalhar pela primeira vez quanto para quem já tem experiência. “Valorizamos a diversidade e oferecemos um ambiente acolhedor, com benefícios e oportunidades reais de desenvolvimento profissional”, diz ele.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

