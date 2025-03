Motorista de empresa de bebidas com mandado de prisão em aberto é preso

Um motorista de uma empresa de bebidas foi preso na tarde de quarta-feira (12/03), enquanto trabalhava, no Centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.



A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informando que o homem, que descarregava mercadorias na Rua Bárbara Heliodora, era procurado pela Justiça. O denunciante forneceu informações que permitiram ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) confirmar a existência do mandado de prisão.

Uma equipe da PM foi enviada ao local e realizou a abordagem do motorista. Após busca pessoal e verificação da identidade, os militares constataram que a ordem de prisão havia sido expedida pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares.

No momento da detenção, o suspeito deixou uma mochila com pertences pessoais e um telefone celular com um colega de trabalho. Ele foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.