MG: motociclista foge da polícia, bate em viatura e é preso com drogas

Um homem, de 33 anos, foi preso em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce, após tentar fugir da Polícia Militar em alta velocidade e colidir com uma viatura na Avenida Governador Milton Campos. Durante a abordagem, os militares encontraram tabletes de maconha com o suspeito, que também apresentava sinais de embriaguez. Na casa dele, foram apreendidas mais drogas, dinheiro e objetos de procedência duvidosa.



A equipe da PM realizava patrulhamento quando avistou o motociclista, que demonstrou nervosismo ao perceber a viatura. Ele iniciou a fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade, desrespeitando as normas de trânsito e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.



Na tentativa de escapar, o homem percorreu diversas vias da cidade, incluindo a Avenida Governador Milton Campos e as ruas Tenente Horácio Soares e Padre Café. A polícia montou um cerco, mas o suspeito ignorou as ordens de parada e acabou batendo na viatura.

Após a abordagem, os policiais encontraram dois tabletes de maconha no bolso da jaqueta do suspeito. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Com ele, também foram apreendidas latas de cerveja dentro de uma sacola. Questionado pelos militares, o homem confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.

Na casa do suspeito, a PM encontrou mais tabletes de maconha, 30 porções de cocaína, R$ 168 em dinheiro, dois celulares, joias e um rolo de plástico filme usado para embalar drogas.

A polícia informou que o homem já era conhecido no meio policial e tem passagens por crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. Segundo os militares, ele não era habilitado para pilotar motos e usava o veículo para entregas de entorpecentes.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão, o suspeito foi levado ao Hospital Imaculada Conceição para atendimento médico, assim como sua companheira, que estava na garupa no momento da colisão. Ao ser liberado, ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.