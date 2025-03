Coca-Cola abre vagas para projeto de inclusão de pessoas com deficiência

A Coca-Cola FEMSA Brasil abriu inscrições para uma nova turma do programa “Acelerando Talentos", voltado para a formação de promotores e promotoras de vendas. A iniciativa busca capacitar e contratar pessoas com deficiência (PCDs), oferecendo cinco vagas para a capital, Divinópolis, na Região Centro-Oeste, Betim e Contagem, na Região Metropolitana. Os interessados podem se inscrever on-line até o dia 31 de março.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. As vagas são exclusivas para PCDs ou reabilitados pelo INSS. Os candidatos passarão por um processo seletivo e, os aprovados, antes de assumirem suas funções, participarão de um treinamento específico.

O programa de capacitação contará com módulos que desenvolvem tanto habilidades técnicas quanto comportamentais, necessárias para a atuação na área de vendas. Durante o treinamento, os participantes terão vivências práticas em pontos de venda, adquirindo experiência sobre as funções do cargo. A previsão é que comecem a trabalhar nas lojas em maio.

O “Acelerando Talentos" faz parte das iniciativas da Coca-Cola FEMSA Brasil na área de Diversidade, Equidade e Inclusão, sendo realizado em parceria com unidades locais e o setor de educação corporativa. A empresa promete oferecer mais do que uma oportunidade de emprego, proporcionando desenvolvimento profissional aos participantes.

De acordo com Núbia da Silva, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da companhia, a expansão do programa em Minas Gerais reforça o compromisso da empresa com a inclusão e o crescimento profissional. “Nosso objetivo é ir além da contratação, oferecendo um caminho de aprendizado e evolução dentro da empresa”, afirma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

