MG: carga roubada de café e avaliada em R$ 2 milhões é recuperada

Uma carga de 19 toneladas de café tipo exportação, avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, foi recuperada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no município de Jacutinga, no Sul do estado. Os grãos haviam sido roubados no Porto de Santos (SP).

De acordo com a PCMG, agentes da delegacia de Jacutinga investigaram o trajeto de uma carreta após notar que ela transitava pela cidade. Os policiais descobriram que o veículo havia pernoitado em um posto de combustíveis às margens da rodovia MG-290 e, por volta das 22h, entrou em uma fazenda na mesma estrada.

Com base no levantamento do trajeto, equipes das delegacias de Jacutinga e Ouro Fino, também no Sul de Minas, se deslocaram até o local e encontraram diversos sacos de café beneficiado e pronto para exportação em um galpão aberto. Acionados, os produtores responsáveis pela carga a reconheceram, confirmando o roubo.

Na fazenda, os policiais também apreenderam uma pistola com 16 munições e um celular. Um homem fugiu pela mata e não foi encontrado; ele continua sendo procurado. De acordo com a PCMG, as investigações para identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica do crime estão em curso.