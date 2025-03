Concurso em Minas tem vagas com salários de até R$ 5,6 mil

O concurso da "Nav Brasil", empresa pública de serviços de navegação aérea, tem vagas de profissional de tráfego aéreo para as cidades de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os salários podem chegar a R$ 5,6 mil. As inscrições já estão abertas.



Para Uberlândia, há duas vagas de ampla concorrência e uma vaga para candidatos pretos e pardos. Para cadastro de reserva, há 24 vagas para ampla concorrência e seis para pessoas pretas ou pardas.



Em Uberaba, há uma vaga para ampla concorrência. Já para o cadastro de reserva há oito vagas de ampla concorrência e duas para candidatos pretos e pardos.



É necessário ter ensino médio completo, diploma de conclusão de curso na formação de Controlador de Tráfego Aéreo reconhecido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea); licença de pessoal de navegação aérea emitida pelo Decea, Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido, cujo vencimento se dê em prazo superior a 45 dias da data de apresentação de documentos, e não ter restrições para o exercício da função operacional.



A jornada de trabalho é de 36 horas semanais em regime de escala de revezamento, ou 40 horas semanais em horário administrativo. Dentre os benefícios, há vale-transporte ou auxílio-combustível, vale refeição ou alimentação de R$ 1.287 e licença-maternidade.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo site do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Access), até 23h59 do dia 3 de abril.



A taxa de inscrição para o cargo de nível médio técnico é de R$ 60.