Câmara de Ituiutaba abre concurso

Foi divulgado nesta quarta-feira (12/3) o edital para realização de concurso público na Câmara Municipal de Ituiutaba. Serão oferecidas 19 vagas no Poder Legislativo do município do Pontal do Triângulo Mineiro.

Os salários variam de R$ 1,6 mil e a R$ 3,7 mil, com níveis médio ou técnico e superior.

As vagas são distribuídas em oito cargos: auxiliar administrativo, auxiliar de ouvidoria, oficial legislativo, técnico de recursos humanos, técnico contábil, analista de controle interno, contador e analista jurídico.

Todas as posições de trabalho têm carga horária de 40 horas semanais, exceto analista jurídico que tem carga de 20 horas, e, com isso, o maior salário levando em consideração a jornada de trabalho, chegando a R$ 3.766,06. Esse é único cargo que vai levar em consideração titulação; para o restante, haverá provas objetivas.

As inscrições estarão abertas de 12 de maio a 16 de junho de 2025 e as provas serão aplicadas em 20 de julho. O objetivo do concurso é a renovação do quadro funcional da Câmara.