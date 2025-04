Chuva intensa pode atingir BH e 628 cidades de MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte e outras 628 cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa neste sábado (5). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm) por dia com ventos de até 60 km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até às 10h de amanhã.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Queda de temperatura

Outros 222 municípios mineiros podem enfrentar queda de temperatura até a manhã de domingo (6). De acordo com o Inmet, as temperaturas podem cair entre 3ºC e 5ºC. O alerta amarelo, de perigo potencial, é válido até às 6h de amanhã e apresenta risco leve à saúde.

A condição climática ocorre devido à frente fria que avança pelo litoral da Região Sudeste a partir deste sábado, trazendo chuva e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas Gerais.

Segundo o Inmet, o primeiro impacto será o aumento da nebulosidade e das chuvas nessas regiões. O declínio mais significativo nos termômetros ocorre no início da próxima semana, com a chegada de uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria.

Lista de cidades sob alerta