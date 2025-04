Preso homem que tentou matar a companheira por causa de dinheiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

No combate à violência de gênero, a Polícia Civil (PCMG) prendeu, nessa terça-feira (15/4), em Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, um homem de 39 anos investigado por tentativa de feminicídio contra a companheira.

Segundo as investigações, o suspeito teria ido até a casa da vítima e solicitado a quantia de R$ 20. Depois de receber o dinheiro, passou a insistir por mais.

Como a companheira se recusou, ele a ameaçou e, em seguida, pegou uma espingarda de pólvora, que estava no seu carro, depois de sair da residência.

O homem retornou, entrou na casa e surpreendeu a companheira, atirando quando ela estava de costas, atingindo-a no braço esquerdo. Quando ela se virou, atirou no tórax. Fugiu em seguida.

A arma utilizada no crime foi apreendida. Ela foi encontrada em uma horta, ao lado da residência da mulher.

Segundo a Polícia Civil, o homem já foi preso várias vezes, todas por violência doméstica, inclusive contra o próprio pai. A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nanuque.

