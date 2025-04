Casal é preso suspeito de matar e carbonizar corpo no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O assassinato de um homem de 44 anos, ocorrido em 17 de fevereiro deste ano, cujo corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro, numa estrada vicinal de Recreio, na Zona da Mata mineira, começa a ser elucidado pela Polícia Civil. Um casal foi preso nessa quarta-feira (23/4): uma mulher de 37 anos e um homem, de 64.

As prisões ocorreram separadamente. O homem foi preso no bairro Planalto, em Recreio, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, enquanto a mulher foi detida em Leopoldina.

Antes da descoberta do crime, a vítima tinha sido dada como desaparecida.

Segundo a Polícia Civil, a motivação para o cometimento do crime ainda não foi definida. No entanto, segundo a polícia, são fortes os indícios de que tenha sido cometido pelo casal, que esteve com a vítima antes de seu desaparecimento.

O encontro do cadáver, carbonizado e dentro de um carro, se deu na estrada que liga Angaturama a Água Limpa, distritos de Recreio. O encontro do corpo se deu paralelamente à denúncia de desaparecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia