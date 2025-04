MG: homem entra em igreja pedindo donativos e rouba duas idosas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por roubo praticado contra duas idosas, de 70 e 79 anos, na saída da Igreja São Domingos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele fugiu e foi localizado em uma mata próxima ao templo.





A Polícia Militar (PMMG) foi chamada e, quando as viaturas chegaram ao local, receberam a informação de que o suspeito estaria em uma mata localizada entre a igreja e um hospital. Ele foi localizado e confessou o crime. Disse ainda que dispensou a bolsa e o celular antes de se esconder. Os policiais encontraram ainda a faca usada no crime.





Testemunhas contaram aos policiais que o homem entrou na igreja e foi até a secretaria. Ele pedia ajuda e foi orientado a deixar o endereço para receber, posteriormente, os donativos solicitados.





Ao sair da igreja, o suspeito roubou uma bolsa e um celular. As vítimas contaram que ele mostrou a faca, anunciou o assalto e pegou os pertences. Segundo elas, o homem estava agressivo e quando uma delas tentou segurar a bolsa, ele apontou a faca em sua direção, o que deixou as senhoras amedrontadas. Em seguida, o homem fugiu e foi perseguido por alguns populares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





De acordo com a PM, o homem é egresso do sistema penitenciário, e estava em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele tem passagens por homicídio, roubo e furto.