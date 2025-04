Polícia Militar prende quatro envolvidos com roubo de carga e receptação

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em duas investidas, na noite de segunda-feira, em Manhuaçu, na Região Leste de Minas Gerais, e João Monlevade, no Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu armas, drogas, além de recuperar cargas roubadas e prender quatro suspeitos de envolvimento nesses crimes.

Em Manhuaçu, numa intervenção no distrito de Vila Nova, em ação que contou com o apoio de várias equipes policiais, resultou na prisão de dois autores, com idades de 28 e 36 anos.

Na operação policial foram apreendidos um revólver calibre 38, três barras e três tabletes de maconha, porções de crack e cocaína, balanças de precisão, materiais para embalar drogas, uma faca, uma tesoura e a quantia de R$ 446,00.

A operação também resultou na recuperação de produtos oriundo de furto, incluindo uma mochila, um caderno de anotações, 15 aparelhos celulares, diversas embalagens de sabonetes, fraldas, talcos, além de uma bicicleta aro 29 e uma motocicleta com sinais de adulteração.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu.

Pães e veículo

Dois homens foram presos por crime de receptação, em João Monlevade, onde os policiais militares apreenderam diversas caixas de pães de forma e biscoitos; três rodas de veículo; um celular Xiaomi e um veículo Peugeot.

A operação aconteceu no Bairro Nova Esperança, também na noite de segunda-feira (21/4), quando foram presos dois dos suspeitos, de 24 e 55 anos.

A PM recebeu informações de que diversos indivíduos estariam realizando o transbordo de uma carga saqueada na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, e que estava sendo levada para uma residência no bairro Nova Esperança, em João Monlevade.

Lá os militares prenderam dois autores e, em seguida, localizaram um veículo que estava sendo utilizado na ação criminosa. O veículo foi removido para o pátio credenciado da Polícia Civil.

