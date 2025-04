Prefeito mineiro diz nas redes sociais que teve casa invadida no feriado

O prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Luís Eduardo Falcão (Novo), comunicou nesta segunda-feira (21/4), pelas redes sociais, que sua residência foi invadida e roubada por criminosos durante o feriado. Ele, a esposa e os dois filhos do casal estavam viajando quando o crime aconteceu.

Por meio da função Stories no Instagram, o chefe do Executivo lembrou que a segurança pública é responsabilidade dos governos estaduais. “A violência, no entanto, é uma realidade nacional que exige esforço conjunto entre os entes federativos e todos os poderes. (...). Passou da hora de rever essa legislação frouxa que não pune, acaba por incentivar o crime, e o resultado é uma impunidade insuportável. Ninguém fica preso”, desabafou o prefeito em parte da publicação.

O Estado de Minas tentou conversar com Falcão por telefone, mas a ligação não foi atendida. Por mensagens, o prefeito esclareceu que os bandidos levaram equipamentos eletrônicos e outros itens pessoais da esposa.

Segundo ele, as câmeras de segurança do condomínio ainda estão sendo analisadas pela polícia para identificar quantos indivíduos entraram no imóvel. Um boletim de ocorrência foi registrado na madrugada desta segunda-feira (21/4). A reportagem não conseguiu contato com o plantão da Sala de Imprensa da Polícia Militar.

“O que conseguimos identificar até agora é que os criminosos entraram pelos fundos, já que meu lote e os dos meus vizinhos ficam na divisa do condomínio. Aí, eles conseguiram pular um muro que dá acesso à casa”, escreveu, sem dar outros detalhes.

Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam) e empresário do ramo da construção, Luís Eduardo Falcão foi eleito neste mês presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM). A posse da nova diretoria será em 7 de maio, durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, no Expominas, em Belo Horizonte.

A AMM, fundada em 1952, tem como objetivo promover a autonomia municipal e a melhoria da gestão pública nas cidades do estado. Nesse sentido, a AMM oferece apoio técnico e cursos de qualificação, atuando na defesa dos interesses dos municípios perante os governos estadual e federal.