Membro de grupo especializado em furto a casas de luxo é preso no Belvedere

Um jovem de 18 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências de luxo de São Paulo, foi preso neste sábado (19/4) no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Conforme registrado pela Polícia Militar (PMMG) no boletim de ocorrência, os militares foram ao local em atendimento a um chamado via 190, por volta das 14h, no qual o denunciante relatou a presença de furtos em andamento dentro de um prédio residencial.

Um funcionário de serviços gerais relatou aos policiais que estava em horário de almoço quando um jovem chegou ao local. O criminoso, de acordo com o relato, se identificou como morador. O funcionário disse aos militares que confiou na palavra do rapaz e liberou o acesso.

No 11º andar, ele tentou arrombar a porta de um apartamento que estava vazio, pois o proprietário está em viagem. O porteiro e o funcionário de serviços gerais, assim que suspeitaram que algo estava errado, fizeram buscas e flagraram a tentativa de arrombamento em curso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O homem tentou fugir e agrediu um deles com uma chave de fenda, mas acabou imobilizado com um golpe de mata-leão.

A Polícia Militar realizou a prisão e condução até a delegacia. Outro adolescente conseguiu fugir. Ele tem mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul. Ambos já cometeram furtos e roubos em diversos estados do país, informou a PMMG.